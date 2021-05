Familias mexicanas dudan si enviar a niños a la escuela de nuevo

El Gobierno Federal de México está promoviendo el regreso a clases de los niños para el 7 de junio, pero muchos padres de familia tienen miedo.

“Está muy mal lo que quiere hacer el presidente, de que los niños y jóvenes regresen a las escuelas sin haber bajado los casos de COVID-19 en el país”, dijo Lucía Morteo Vázquez, de 36 años, ama de casa en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Las autoridades de educación a nivel federal estarán iniciando un retorno por parte de los niños y jóvenes a las escuelas en todos los niveles, con el propósito de que se retomen las actividades escolares lo más rápido posible.

A pesar del inminente regreso a clases presenciales, continuaran las clases virtuales. (Kelly Sikkema/Unsplash)

Muchas familias dicen que no enviarán a sus hijos.

“A pesar de que manden limpiar la escuela, yo no llevaré a mi hijo a la primaria, porque es muy riesgoso, y más cuando esta enfermedad no respeta edad. A pesar de que promovió la vacuna entre los maestros y trabajadores de la escuela, no es garantía, porque la población en general no está aún vacunada. Claro que existe un riesgo de un rebrote en cualquier momento si se fomenta un regreso a las aulas sin haber terminado la pandemia”, dijo.

Delfina Gómez Álvarez, titular de la secretaria de educación pública de orden federal, dio a conocer que se contará con un mecanismo para que el retorno a las aulas se lleve a cabo de manera gradual, para garantizar la seguridad y salud de los niños. Además, deberá ser voluntario, y tendrá que contar con el apoyo de la comunidad escolar.

El retorno seguro a las escuelas tanto publicas como privadas dependerá del contexto regional y del semáforo epidemiológico de cada estado. Participarán gobiernos estatales y municipales, así como los padres de familia. Para poder garantizar la salud de los niños, las autoridades escolares aplicarán protocolos y filtros de corresponsabilidad en casa, en la entrada del plantel y en el salón de clases.

Las actividades escolares presenciales no serán todos los días; los alumnos alternarán sus clases algunos determinados días de la semana.

Sin embargo, los padres que decidan que aún no es el momento para que sus hijos vuelvan a su salón de clases podrán seguir con las actividades vía remota, ya que esta modalidad seguirá empleándose por lo menos hasta que concluya el año en curso.

Algunos padres ven como algo sano el regreso de los niños a las escuelas por lo menos algunos días y con los protocolos de salud adecuados. (Note Thanun/Unsplash)

Mientras que algunas familias no piensan mandar a los niños a la escuela, otras creen que es la mejor opción.

“Es cuestión de cada padre decidir si sus hijos regresan o no a las escuelas”, dijo Ernesto Chávez Terrones, de 42 años, padre de familia de un hijo en tercer grado de primaria en la Ciudad de Veracruz.

“En mi caso, sí me gustaría que mi hijo regresara por lo menos algunos días, con los debidos cuidados. Lo hago porque ya es mucho tiempo en el que mi hijo no convive con otros niños de su edad, solo de manera virtual, y creo que es sano, por lo menos a nivel psicológico, que interactúe con sus compañeros. Han sido tiempos difíciles”.

Por ahora las autoridades han señalado que las actividades virtuales continúan, pero se desconoce cuál será el proceder una vez que el plan de vacunación concluya.

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)