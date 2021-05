Plan de vacunación en México se adelanta 

El protocolo de vacunación contra COVID-19 en México avanza poco a poco. Ahora el gobierno federal ha iniciado con la inoculación del biológico en personas de entre 50 y 59 años en varios estados de la república.

Dentro del protocolo dispuesto para las autoridades se utilizan al menos cuatro marcas distintas: Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Cansino, la última en dosis única. Al momento, solo 15 millones de mexicanos han sido vacunados, mientras que 112 millones aún se encuentran a la espera, pero el gobierno dice que el proceso va a ir más rápido a partir de ahora.

“Vamos a iniciar la vacunación de la población de 50 a 59 años. Si no nos falla el abasto de las vacunas, se avanza con la población de 50 a 59 años y, de inmediato, terminando, porque calculamos que son 13 millones, pero ya vamos a tener vacunas suficientes, terminando con este sector, bajamos de inmediato de 40 a 50 [años]”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México en conferencia mañanera.

Por el momento en el país, el acceso a la vacuna está restringido solo a personas mayores de 50 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personal del sector educativo, este último debido a las pretensiones de que los estudiantes vuelvan a las aulas.

“El objetivo es reactivar la educación pública, que es uno de los derechos fundamentales de la sociedad que ha estado interrumpido por la pandemia durante poco más de un año, y queremos ya reactivarlo donde existan condiciones epidemiológicas favorables”, dijo Hugo López-Gattel, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud durante la conferencia diaria de COVID-19.

En estados del sur, como Veracruz, inició la vacunación a personas de entre 50 y 59 años, quienes en días anteriores llevaron a cabo su registro en la página oficial.

“Hoy me aplicaron la primera dosis. Me tocó de Pfizer, entonces tengo que esperar y dentro de 21 días me aplican la segunda dosis, según lo que nos explicaron. En mi caso fue en el Casino Naval donde me la pusieron, el que está por el malecón”, dijo Félix Morales, originario de Veracruz y de oficio estilista.

Hoy llegaron 585 mil dosis de vacunas de Pfizer contra #COVID19; con este arribo México llega a las 30,252,595 dosis recibidas. La recepción continua fortalece la implementación del Plan Nacional de Vacunación conforme a los tiempos previstos. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 19, 2021

En tanto, durante su conferencia mañanera del lunes 17 de mayo, el presidente adelantó — para sorpresa de la población — que en julio se estaría iniciando la vacunación a personas de entre 40 y 49 años, así como personal de salud y mujeres embarazadas.

“Ya empezamos con la vacunación de personas de 50 a 59 años, pensamos que a finales de junio aún con la primera dosis. Para julio, vamos a comenzar de 40 a 49, julio, y en el plan general de acuerdo a lo informado de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno”, dijo López Obrador.

Este plan de vacunación adelantaría por varios meses el que se había presentado anteriormente.

(Editado por Melanie Slone y LuzMarina Rojas-Carhuas)