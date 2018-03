MHSAA Semifinal Round and Championship Game Schedule

chopsports

Round 2 of the MHSAA Playoffs. Win or Go Home!

Monday Games

1a Girls

9:00 – Pine Grove (32-3) vs

(19-8) East Marion

10:30 – McAdams (21-8) vs

(22-8) Leake County

1a Boys

12:00 – Wheeler (30-2) vs (29-

2) Okolona

1:30 – Ashland (22-11) vs (26-

6) Houlka

4a Girls

4:00 – McComb (27-4) vs (28-

3) Lawrence County

5:30 – Byhalia (22-5) vs (27-2)

Louisville

4a Boys

7:00 – Corinth (22-9) vs (23-7)

New Hope

8:30 – Raymond (27-6) vs (30-

3) Indianola Gentry

Tuesday Games

2a Girls

9:00 – Ingomar (35-1) vs Coahoma

County (28-4)

10:30 – New Site (23-10) vs

Leland (28-4)

2a Boys

12:00 – Bay Springs (25-3) vs

South Delta (26-4)

1:30 – Leflore County (24-6)

vs Coahoma County (27-4)

5a Girls

4:00 – Lafayette (24-6) vs Hattiesburg

(24-6)

5:30 – West Jones (25-3) vs

Ridgeland (23-5)

5a Boys

7:00 – Olive Branch (26-4) vs

Callaway (25-5)

8:30 – Forest Hill (25-6) vs

Canton (29-2)

Wednesday Games

3a Girls

9:00 – Choctaw Central (32-1)

vs Jefferson Davis County (23-8)

10:30 – Independence (25-6)

vs Hazlehurst (17-9)

3a Boys

12:00 – St Andrews (25-6) vs

Tylertown (21-5)

1:30 – Holly Springs (21-9) vs

Ruleville (23-9)

6a Girls

4:00 – Pearl (30-2) vs

Starkville (26-2)

5:30 – Oak Grove (23-5) vs

Murrah (28-2)

6a Boys

7:00 – Meridian (31-1) vs.

Greenville (23-6)

8:30 – Columbus (25-6) vs.

Starkville (25-3)

Championship Games

Thursday – March 8, 2018

1A Girls – 1:00 – Pine Grove

vs McAdams

1A Boys – 3:00 – Okolona vs

Ashland

4A Girls – 6:00 – Lawrence

County vs Byhalia

4A Boys – 8:00 – Corinth vs

Raymond

Friday

2A Girls – 1:00

2A Boys – 3:00

5A Girls – 6:00

5A Boys – 8:00

Saturday

3A Girls – 1:00

3A Boys – 3:00

6A Girls – 6:00

6A Boys – 8:00

